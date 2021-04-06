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محطة براكة للطاقة النووية تبدأ اليوم التشغيل التجاري

مفاعل براكة
مفاعل براكة للطاقة النووية
أبوظبي

محطة براكة للطاقة النووية تبدأ اليوم التشغيل التجاري

ولي عهد أبوظبي يصف الأمر بـ"الإنجاز العربي التاريخي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن ولي عهد أبوظبي الشيح محمد بن زايد عن بدء أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، اليوم.

ووصف ولي عهد أبوظبي هذه الخطوة بـ"الإنجاز العربي التاريخي"، قائلا: "نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".

وكانت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، قد أعلنت في 24 مارس الماضي، إتمام عملية تحميل حزم الوقود في مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأكدت آنذاك أن فريق التشغيل متعدد الخبرات في "نواة" اتبع الإرشادات الدقيقة وأفضل الممارسات العالمية، فيما يخص عملية تحميل الوقود في مفاعل المحطة الثانية في براكة وتمكن من إتمام هذه العملية بنجاح بعد عام من إتمامها في المحطة الأولى، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستكملت "نواة" كافة عمليات التفتيش الرقابية المحلية قبل حصولها على رخصة تشغيل المحطة الثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مارس 2021 والتي تخولها تشغيل المحطة لـ60 عاماً.

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