تصيد صفقات وبيانات اقتصادية تمحو خسائر النفط.. وبرنت يرتفع 1%

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج أوبك+، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.26% إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2% أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا أو ما يعادل 1.38% إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6% أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس آذار. تأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة فاق التوقعات بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، قالت الاستراتيجية لدى ديلي فيكس مارغريت يانغ إن البيانات الأميركية "أكدت زخم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى توقعات مشرقة للطلب على الطاقة".

وتدعمت المعنويات الإيجابية، إذ كشف مسح يجريه القطاع الخاص اليوم الثلاثاء أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس آذار إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل نيسان، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية.

وستسمح نيوزيلاندا للأستراليين بزيارات دون حجر صحي اعتبارا من الـ9 من أبريل، مكونة "فقاعة سفر" للدول المجاورة.

وساهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو أيار، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو حزيران، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو تموز.

ويتحول انتباه السوق الآن إلى محادثات غير مباشرة تجريها الولايات المتحدة وإيران في فيينا اعتبارا من اليوم في إطار مفاوضات أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.