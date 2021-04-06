.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غولدمان ساكس: تعافي الصادرات الإيرانية لن يصدم أسواق النفط

نفط إيراني
النفط الإيراني
اقتصاد إيران

غولدمان ساكس: تعافي الصادرات الإيرانية لن يصدم أسواق النفط

قال إن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال غولدمان ساكس إن التعافي المحتمل لصادرات إيران لن يكون بمثابة صدمة "خارجية" لسوق النفط وإن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022.

في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم الثلاثاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون المحادثات مع إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "صعبة"، ولا تتوقع أي انفراجة مبكرة، بحسب ما ورد في "رويترز".

نشاط كبير لأسواق النفط في الربع الأول.. سعر خامات "أوبك" يرتفع 36% طاقة أسعار النفط نشاط كبير لأسواق النفط في الربع الأول.. سعر خامات "أوبك" يرتفع 36%

وبرأي البنك فإن الطريق إلى اتفاق سيستغرق شهورا على الأرجح، مضيفا أن المنتجين الآخرين في أوبك+ سيتكيفون مع زيادة محتملة في إنتاج إيران.

وأضاف غولدمان ساكس أن عودة الصادرات الإيرانية إلى معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 سيقلل توقعات البنك بنهاية العام 2021 و 2022 لخام برنت عند 75 دولارا للبرميل بمقدار 5 دولارات، في حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض عن احتمال صعود يزيد عن 10 دولارات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج أوبك+، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار.

أوبك
أوبك

يذكر أن بنك غولدمان ساكس قد توقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط هذا الصيف حتى بعد توقع زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل يوميا في إنتاج أوبك+ بعد يوليو تموز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة جديد كورونا.. لا علاقة بين فصيلة الدم والإصابة
إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. إعلامي بريطاني شهير يكشف حقيقة ميغان.. "17 ادعاء كاذبا"
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد