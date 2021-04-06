غولدمان ساكس: تعافي الصادرات الإيرانية لن يصدم أسواق النفط

قال غولدمان ساكس إن التعافي المحتمل لصادرات إيران لن يكون بمثابة صدمة "خارجية" لسوق النفط وإن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022.

في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم الثلاثاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون المحادثات مع إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "صعبة"، ولا تتوقع أي انفراجة مبكرة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبرأي البنك فإن الطريق إلى اتفاق سيستغرق شهورا على الأرجح، مضيفا أن المنتجين الآخرين في أوبك+ سيتكيفون مع زيادة محتملة في إنتاج إيران.

وأضاف غولدمان ساكس أن عودة الصادرات الإيرانية إلى معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 سيقلل توقعات البنك بنهاية العام 2021 و 2022 لخام برنت عند 75 دولارا للبرميل بمقدار 5 دولارات، في حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض عن احتمال صعود يزيد عن 10 دولارات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج أوبك+، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار.

يذكر أن بنك غولدمان ساكس قد توقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط هذا الصيف حتى بعد توقع زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل يوميا في إنتاج أوبك+ بعد يوليو تموز.