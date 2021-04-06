نشاط كبير لأسواق النفط في الربع الأول.. سعر خامات "أوبك" يرتفع 36%

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن متوسط سعر سلة خاماتها ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 16 دولارا و بنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام 2020.

وشهدت أسعار النفط الخام في الأسواق الآجلة نشاطا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2021، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على نسب النمو في اقتصادات دول المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وعلى مستوى حركة خام "برنت"، ارتفع متوسط السعر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.86 دولاراً للبرميل بنمو نسبته 22.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، في حين صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولاراً للبرميل في فترة الرصد نفسها.

وكانت أسعار النفط الخام قد تلقت دعما في الربع الأول من العام الجاري من خفض الإنتاج الذي قررته "أوبك".

وفي قرار لاحق تم الاتفاق بين أعضاء تحالف "أوبك+" باستثناء روسيا وكازاخستان، على إبقاء الإنتاج عند المستويات نفسها خلال شهر أبريل 2021.

وكانت "أوبك" إلى جانب كبار المنتجين المستقلين، قد قررت أيضاً تقليص تخفيضات اتفاق خفض الإنتاج تدريجياً خلال مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري، بمقدار 350 ألف برميل يوميا في الشهر الأول و نفس المقدار في الشهر الثاني و 441 ألفا في الشهر الثالث.