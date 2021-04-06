"نوفاتك" الروسية تخطط لاستخدام حصتها في مشروع للغاز كضمانة لقروض

قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي المسال، أمس الاثنين، إنها تخطط لاستخدام حصتها البالغة 60% في مشروع أركتيك 2 للغاز المسال كضمانة لتمويل طويل الأجل للمشروع.



وتسعى نوفاتك لجمع 11 مليار دولار في تمويل خارجي، وقالت إنها تخطط للحصول على الأموال في النصف الأول من هذا العام.



والمشروع البالغ قيمته 21 مليار دولار والذي حصل على موافقة استثمارية نهائية في 2019، من المتوقع أن يتم تدشينه في 2023 وأن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة بحوالي 20 مليون طن سنويا في 2026 .



وقال مصرف سبيربنك الروسي في يناير، إنه وافق على تمويل يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لمشروع أركتيك

2 للغاز الطبيعي المسال.