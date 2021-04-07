أميركا تخفض توقعات إنتاجها مع زيادة ضخ النفط من "أوبك+"

خفضت الولايات المتحدة توقعاتها لإنتاج النفط للعامين الحالي والمقبل، وسط زيادة مرتقبة لإنتاج مجموعة "أوبك+" خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة تراجع الإنتاج الأميركي بنحو 100 ألف برميل خلال العام الحالي إلى مستويات الأحد عشر مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات الإنتاج بـ100 ألف برميل أيضاً خلال 2022.

ويأتي خفض توقعات الإنتاج وسط إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات في قطاع النفط، وتركيز شركات النفط الصخري الأميركية على زيادة التدفقات النقدية بدلاً من زيادة الإنتاج.

ومع استبعاد عودة الإنتاج الأميركي إلى مستوياته السابقة قبل الجائحة عند نحو 13 مليون برميل يومياً، تتحرك دول مجموعة "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج التي قامت بها طيلة الأشهر الماضية.