مصدران: روسيا ترفع إنتاج النفط لـ10.5 مليون برميل يوميا

قال مصدران مطلعان على البيانات إن روسيا رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.52 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السادس من أبريل نيسان من 10.25 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس آذار.

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي عالمي أقوى فيما تفتح محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبات على صادرات طهران النفطية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 62.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينتش، وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا ما يوازي 0.6% أيضاً إلى 58.97 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بفضل تحسن البيانات الاقتصادية.

وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام".

وقال صندوق النقد الدولي أمس إن الإنفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى 6% في العام الجاري، وهو معدل لم يسجل منذ السبعينات.

لكن قفزة محتملة لمخزونات الوقود الأميركية والمحادثات مع إيران ضغطتا على الأسعار.