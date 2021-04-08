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اليابان والإمارات تتعاونان في تقنية لإنتاج الهيدروجين

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التغير المناخي - تعبيرية
الطاقة المتجددة

اليابان والإمارات تتعاونان في تقنية لإنتاج الهيدروجين

سيتعاون البلدان أيضا لتعزيز طلب الهيدروجين في الإمارات

متابع الغاء المتابعة

طوكيو – رويترز

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قالت وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو وأبوظبي اتفقتا، على العمل معا على تقنية لإنتاج الهيدروجين وتأسيس سلسلة توريد دولية.

يشير هذا التآزر، الذي جاء في مذكرة تعاون بين الإمارات المنتجة للنفط واليابان المستوردة للطاقة، إلى الحماس المتزايد للاستثمار في الهيدروجين، الذي يتيح إمكانية المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وحددت حكومة طوكيو هدفا في ديسمبر، هو تعزيز طلبها السنوي على الهيدروجين إلى 3 ملايين طن بحلول 2030 من نحو مليوني طن الآن، وإلى 20 مليون طن بحلول 2050، في إطار استراتيجية نمو أضر للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.

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والهدف من اتفاق اليوم الخميس هو أن تصبح اليابان قادرة على استيراد هيدروجين من إنتاج الإمارات، والذي قد يُنتج من الوقود الأحفوري لكن مع التقاط انبعاثاته واستخدامها في الصناعة. وسيتعاون البلدان أيضا لتعزيز طلب الهيدروجين في الإمارات.

يدخل الهيدروجين، الذي يُستخلص بالأساس من إنتاج الغاز الطبيعي أو الفحم، منذ وقت طويل في استخدامات كثيرة مثل وقود الصواريخ وصناعة الأسمدة.

لكن مع سعي الحكومات لمواجهة تغير المناخ، فإن الهدف هو التحول إلى الهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات الذي يُنتج باستخدام الطاقة المتجددة وأيضا توسيع نطاق استخدامه ليحل محل طاقة الوقود الأحفوري في العمليات الصناعية ويكون وقودا لوسائل النقل. لكن لا تزال هناك عوائق كثيرة تشمل التكلفة والبنية التحتية.

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