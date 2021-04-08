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شحنة بمليون برميل من النفط تصل ميناء "بانياس" السوري

ناقلة للنفط الموجه إلى سوريا
ناقلة للنفط الموجه إلى سوريا (أرشيفية)
اقتصاد سوريا

شحنة بمليون برميل من النفط تصل ميناء "بانياس" السوري

متابع الغاء المتابعة

بيروت - رويترز

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قالت وزارة النفط السورية أمس الأربعاء، إن ناقلة محملة بمليون برميل من الخام ترسو في ميناء بانياس على البحر المتوسط، وذلك بعد عشرة أيام من قول السلطات إنها تقنن توزيع المنتجات البترولية بسبب تأثرها بتعطيلات في قناة السويس.

وأوضحت الوزارة أن من المقرر تكرير النفط الخام في بانياس.

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وانهار إنتاج النفط السوري خلال الحرب الدائرة هناك. ورغم شحنات من حليفة النظام السوري إيران، واجهت الحكومة نقصا متكررا في الإمدادات بالمناطق التي تسيطر عليها.

وفي أواخر مارس، قالت حكومة النظام السوري إن شحنات الوقود تواجه تأخيرات بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس لعدة أيام، مما أوقف حركة السفن بالمجرى الملاحي للقناة.

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