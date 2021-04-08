مصادر: "أدنوك" تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الحفر

أعلنت مصادر أن شركة "أدنوك" تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الحفر.

وكان بيان من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد أفاد أن الشركة الحكومية المنتجة للنفط ومقرها الإمارات عدلت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر مارس إلى 65.16 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. كانت الشركة حددت في وقت سابق السعر عند 65.17 دولار.

تصدر "أدنوك" خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها "أدنوك للتوزيع" أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم "فويجر"، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه أدنوك متاحاً بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وكان قد بدأ تداول العقود الآجلة لخام مربان، في 29 مارس الماضي، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى.