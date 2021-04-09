دون ذكر أسباب.. الكويت تمدد آجال عطاءات 5 مشاريع نفطية بـ630 مليون دولار

كشفت مجلة "ميد" أن شركة النفط الكويتية أجلّت المواعيد النهائية لتقديم عطاءات عدد من مشاريع خطوط تدفق النفط والغاز، موضحة أن المشاريع المتأخرة تشمل مشروعاً لإعادة توجيه خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بالمنشأة المعروفة باسم "مركز التجميع 32" في جنوب شرق الكويت والمقدرة تكلفته بنحو 30 مليون دولار، حيث تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بالمشروع إلى 19 أبريل الجاري.

وقالت إن شركة نفط الكويت لم تُفصح عن أسباب تمديد الأجل النهائي لتقديم العطاءات للعديد من مشاريع خطوط التدفق في المواقع النفطية.

وأشارت المجلة إلى أن الموعد النهائي لتقديم عطاءات هذا المشروع شهد تمديدات عديدة، حيث سبق أن حُددت مواعيد نهائية لتقديم العطاءات كان آخرها في 5 أبريل الجاري، إضافة إلى 15 ومن ثم 29 مارس الماضي.

أما مشاريع التدفق الأخرى التي تم تأجيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات الخاصة بها حتى 19 أبريل، والمقدرة قيمة كل منها بنحو 150 مليون دولار، وفقاً لـ"ميد"، فهي مشروع تركيب خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقتي برقان والمقوع، ومشروع تركيب خطوط التدفق والأعمال المصاحبة للآبار الجديدة في حقول النفط في غرب الكويت، فضلا عن مشروع تركيب خطوط تدفق للآبار المنتجة في شمال الكويت، ومشروع تركيب خطوط انسيابية لآبار المنتجين في أم نقا.

وبذلك تصل قيمة المشاريع الخمسة المؤجل تقديم عطاءاتها إلى نحو 630 مليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي".

وأوضحت "ميد" أن خطوط التدفق هي عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو معدات معالجة، وعادة ما يكون امتداد معظم خطوط التدفق قصيراً، ولكن في بعض الظروف يمكن أن تمتد لكيلومترات عديدة في التطبيقات البرية.

وخلال العامين الماضيين، شهدت الكويت انخفاضاً كبيراً في نشاط المشاريع النفطية، حيث تفاقمت القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 والتحول العالمي للطاقة الذي ترافق مع مشاكل سياسية.