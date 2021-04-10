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أسعار النفط تتكبد خسارة 2% بأسبوع.. لهذا السبب

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النفط

أسعار النفط تتكبد خسارة 2% بأسبوع.. لهذا السبب

تسوية عقود برنت عند 62.95 دولار للبرميل.. الخام الأميركي بـ 59.32 دولار

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نيويورك - رويترز

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أغلقت أسعار النفط منخفضة الجمعة، وبلغت خسائرها نحو 2% هذا الأسبوع في ظل زيادات للإنتاج وتجدد إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في بعض الدول، مما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 62.95 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا 28 سنتا أو 0.5% عند 59.32 دولار.

ويتعرض النفط لضغوط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، زيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: "العوامل المواتية للطلب النفطي تبطلها بدرجة كبيرة الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+ والتي قد تقترب من المليوني برميل يوميا بنهاية يوليو تموز".

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