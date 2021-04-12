.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تلبي طلبات النفط لمعظم عملائها في آسيا

نفط السعودية
أرامكو

السعودية تلبي طلبات النفط لمعظم عملائها في آسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم المملكة العربية السعودية تزويد مصافي التكرير المملوكة للدولة في الهند وخمسة عملاء آسيويين آخرين على الأقل الشهر المقبل، بكل النفط الخام الذي طلبته تلك المصافي، حيث يبدأ المنتج الرئيسي في زيادة الإنتاج.

وستسلم المملكة بالكامل ما طلبته معظم المصافي في تحميل الشحنات خلال مايو، بينما تم تقليص حجم أحد العملاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أبلغتهم "أرامكو" السعودية، نقلت عنهم "بلومبرغ".

نشاط كبير لأسواق النفط في الربع الأول.. سعر خامات "أوبك" يرتفع 36% طاقة أسعار النفط نشاط كبير لأسواق النفط في الربع الأول.. سعر خامات "أوبك" يرتفع 36%

وبقيادة السعودية، ستستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بعض الإمدادات التي تم خفضها، بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيره على الطلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين صاحت كثيراً في الليل فقتلتها أمها.. مأساة في عفرين
غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع غضب فرنسي من سياسيي لبنان.. ورسالة قهر بـ100 توقيع
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد