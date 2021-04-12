العراق يرفع أسعار بيع خامي البصرة الخفيف والمتوسط لآسيا في مايو

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مايو / أيار إلى آسيا، ليصبح بعلاوة 1.40 دولار للبرميل إلى خامي عمان/دبي، بزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات مايو أيار عند 0.60 دولار فوق خامي عمان/دبي، بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات مايو أيار بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان/دبي مما يشكل ارتفاعا 0.50 دولار عن الشهر السابق.