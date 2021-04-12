المزروعي: الإمارات قد تستثمر في منشأة إندونيسية لإنتاج لقاح كورونا

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات العربية المتحدة قد تستثمر في منشأة لإنتاج لقاح لكوفيد-19 في إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المزروعي قوله أيضا "دولة الإمارات أعلنت عن استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية".

وتابع: "ستخدم هذه الاستثمارات مشاريع وقطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا تشمل البنة التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق كبيرة للشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين".

إلى ذلك، أكد المزروعي أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا تشهد طفرة استثنائية لا سيما خلال الأعوام العشرة الماضية وحاليا لدى دولة الإمارات عدد من المشاريع الواعدة التي ستعزز العلاقات الثنائية لتصبح علاقة استراتيجية شاملة ومستدامة.

المشاريع المشتركة

ومن بين هذه المشاريع مشروع الطاقة الكهربائية الشمسية الذي تنفذه شركة مصدر بالتعاون مع شركة PJB بمنطقة Cirata بإقليم جاوا الغربية، ومشروع توريد الغاز البترولي المسال بقيمة 2 مليار دولار بين شركة أدنوك وشركة بيرتامينا واتفاقية موانئ دبي العالمية وشركة ماسبيون لإقامة شركة محاصة بقيمة 1.2 مليار دولار لتطوير موانئ في إندونيسيا.

وأضاف " نحن في دولة الإمارات حريصون على أن تكون استثماراتنا في مجالات تساهم في توفير البنى التحتية والخدمات اليومية لإحداث فارقا يلمسه المواطن الإندونيسي في أنشطته اليومية".

وحول الفرص الجديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة، قال إن الاستثمار الإماراتي يتجه حالياً في إندونيسيا نحو استهداف قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الاستراتيجي والعسكري وإنتاج لقاح فيروس كوفيد - 19 وأجهزة الفحص بالليزر، فضلا عن قطاعي الزراعة والأمن الغذائي ومزارع المانغروف والتعليم الرقمي إلى جانب السياحة والاقتصاد الإبداعي.. كما يوجد بين البلدين الصديقين اتفاقيات واتصالات ونتوقع أن تثمر قريبا عن مشاريع استراتيجية وحيوية في هذه القطاعات.