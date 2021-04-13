أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط 5.95 مليون برميل يوميا

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.89 مليون برميل يوميا.

وتوقعت في تقريرها الشهري، الصادر اليوم الثلاثاء، تركز أغلب النمو في استهلاك النفط في 2021 في الربعين الثاني والثالث، كما إنها لا تزال تتوقع ألا يتجاوز الطلب على البنزين في صيف 2021 مستويات 2019 بسبب التحديات المرتبكة بكوفيد-19.

ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 27.4 مليون برميل يوميا.

وقالت إن إنتاجها النفطي ارتفع 200 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى 25.4 مليون برميل يوميا بقيادة الإنتاج الإيراني.

وأضاف أن هناك عمليات سحب كبيرة من المخزونات العالمية منذ منتصف 2020 ومن المتوقع استمرارها في الشهور المقبلة.