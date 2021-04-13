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ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس

نفط الصين
النفط

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس

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بكين - رويترز

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قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس، وذلك من أساس مقارنة منخفض للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد انحسار وباء كوفيد-19، غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.

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وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.

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