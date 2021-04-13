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النفط الصخري الأميركي يعود إلى الواجهة.. توقعات بزيادة الإنتاج

نفط أميركا
النفط

النفط الصخري الأميركي يعود إلى الواجهة.. توقعات بزيادة الإنتاج

الزيادة الأكبر تأتي من "برميان" أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الاثنين، إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يواصل الصعود لثالث شهر على التوالي في مايو، ليرتفع بحوالي 13 ألف برميل إلى 7.61 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة الحكومية في توقعات شهرية أنه من المنتظر أن تأتي الزيادة الأكبر من برميان، أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد، حيث من المنتظر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 52 ألف برميل إلى حوالي 4.47 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

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ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 0.1 مليار قدم مكعبة إلى 82.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2019.

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