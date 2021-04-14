أسعار النفط تقفز من جديد.. وهذه أسباب الصعود القوي

واصلت أسعار النفط مكاسبها، لتقفز 5% بعد أن زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق من التداولات الأربعاء أكثر من دولارين إلى 62.36 دولار للبرميل.

اعتبر الخبير النفطي، محمد الشطي، أن المؤشرات الخاصة بأسواق النفط أعلى من السلبية، وأن تماسك أسعار برنت ما بين 60 و65 دولاراً يعني أن السوق قوية ومتماسكة والأساسيات تدعم هذا التوجه.

وأشار في مقابلة سابقة مع "العربية" إلى أن السوق تنتظر دلائل ومؤشرات أكبر بالنسبة للطلب والمخزون النفطي وعمليات التلقيح، متوقعاً عودة الارتفاعات في الأسعار ما بين 65 و70 دولاراً خلال النصف الثاني من العام.

وقال إنه "ما دامت الأسعار متماسكة عند المستويات الحالية فالسوق مطمئنة لتعافي المؤشرات"، خاصة مع استعداد "أوبك" لمراجعة قراراتها وفق تحركات السوق.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت، بينما زاد مخزون البنزين.

هبطت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل إلى 492.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.9 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 346 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات.

ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 700 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة على مدار الأسبوع.

زادت مخزونات البنزين 0.3 مليون إلى 234.9 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 786 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 143.46 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة قدرها 971 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 443 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.