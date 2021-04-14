برنت يصعد 1.3%..ووكالة الطاقة ترفع توقعها للطلب

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشا.

يأتي ذلك في الوقت الذي صعد فيه النفط الخام اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد.

"السحب جار من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 64.52 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بعدما زاد 39 سنتا أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.4% إلى 61 دولارا للبرميل بعد زيادة 48 سنتا أمس.

دعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل أبطأت تقدم السوق.

حملات التطعيم

وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة في فانجا إنسايتس "من المرجح أن يحد استمرار عثرات حملات التطعيم واقتراب الإصابات العالمية من

ذرورة يناير من صعود النفط على المدى القريب. في الوقت ذاته يلقى دعما من التفاؤل المستمر حيال التعافي الأميركي وكون العالم على مشارف الخروج من أزمة كوفيد".

وأضافت أن تراجع الدولار "يعطي دفعة بسيطة للأمام في الأيام الأخيرة لكن ليست هناك دوافع إيجابية كبيرة تحرر الخام من نطاق تداوله الضيق".

وسجلت العملة الأميركية أقل مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء ما يجعل مشتريات الخام أرخص لحاملي العملات الآخرى.

وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي تظهر أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل نيسان

مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 2.9 مليون برميل.