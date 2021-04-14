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فرنسا: 7 دول أوروبية ستوقف تمويل التصدير لمشاريع الوقود الأحفوري

وزير المالية الفرنسي برونو لومير
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
النفط

فرنسا: 7 دول أوروبية ستوقف تمويل التصدير لمشاريع الوقود الأحفوري

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باريس - رويترز

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن سبع دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ستتعهد اليوم الأربعاء بوقف ضمانات التصدير العامة لمشاريع الوقود الأحفوري.

وتشكل البنية التحتية للفحم والنفط والغاز بشكل تقليدي حصة كبيرة في محافظ الوكالات العامة لتمويل التصدير في دول كثيرة.

والدول الأربع الأخرى التي ستنضم إلى المبادرة هى إسبانيا وهولندا والدنمرك والسويد.

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ووضعت بريطانيا وفرنسا والسويد خططا لوقف ضمانات التصدير لقطاع الوقود الأحفوري، في حين لم تقرر الدول الأخرى في المجموعة حتى الآن مدى السرعة التي ستنهي بها هذا الدعم.

وقال لومير: "نحن مصممون تماما على وقف كل ضمانات التصدير لتمويل الوقود الأحفري بينما نأخذ في الاعتبار الخصائص الصناعية لكل دولة وتأثير ذلك على الوظائف".

ومتحدثا قبيل اجتماع الأربعاء حيث سيجري وضع التعهد في صيغته النهائية، قال لومير إنه يأمل بأن تنضم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمجموعة التي تشكل معا 40% من تمويل التصدير بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال لومير أيضا إن الدول السبع ستتعهد بدعم مشاريع صديقة للمناخ والشفافية في سياساتها لتمويل التصدير.

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