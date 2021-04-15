.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع رفع أوبك للتوقعات

أسعار النفط

أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع رفع أوبك للتوقعات

محللو غولدمان متفائلون إزاء توقع بلوغ برنت 80 دولارا للبرميل بالربع الثالث

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو 5%، في الجلسة السابقة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.

وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولار للبرميل في تعاملات الخميس، بعد أن ربح 4.6 %، أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس/آذار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 %، في الجلسة السابقة.

برني مادوف عراب الاحتيال في "وول ستريت" الذي قضى نحبه.. ماذا فعل؟ قصص خاصة وول ستريت برني مادوف عراب الاحتيال في "وول ستريت" الذي قضى نحبه.. ماذا فعل؟

وقال محللو غولدمان ساكس في تقرير جديد إن الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.

وقال محللو غولدمان "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام برنت 80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال على صعيد الإمدادات".

وقدم بنك الاستثمار الأميركي موعد تنبؤه بذروة طلب قطاع النقل العالمي على النفط عاما واحدا إلى 2026، بسبب زيادة معدل انتشار السيارات الكهربائية وسعي الاقتصادات إلى التخلص من الكربون.

ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض العالمي للنفط توازنهما في النصف الثاني من العام الجاري بعد تبدد الطلب في 2020 مع تأجج جائحة كوفيد-19.

وربما يحتاج المنتجون حينها لضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات بجانب منتجين آخرين من بينهم روسيا، ورفعت المنظمة هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري.

وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب 70 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي وأن يزيد الطلب العالمي على الأرجح بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة! لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة!
هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
قبل أن تذهب
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
اكتشف المزيد