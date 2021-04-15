أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع رفع أوبك للتوقعات

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو 5%، في الجلسة السابقة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.

وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولار للبرميل في تعاملات الخميس، بعد أن ربح 4.6 %، أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس/آذار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 %، في الجلسة السابقة.

وقال محللو غولدمان ساكس في تقرير جديد إن الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.

وقال محللو غولدمان "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام برنت 80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال على صعيد الإمدادات".

وقدم بنك الاستثمار الأميركي موعد تنبؤه بذروة طلب قطاع النقل العالمي على النفط عاما واحدا إلى 2026، بسبب زيادة معدل انتشار السيارات الكهربائية وسعي الاقتصادات إلى التخلص من الكربون.

ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض العالمي للنفط توازنهما في النصف الثاني من العام الجاري بعد تبدد الطلب في 2020 مع تأجج جائحة كوفيد-19.

وربما يحتاج المنتجون حينها لضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات بجانب منتجين آخرين من بينهم روسيا، ورفعت المنظمة هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري.

وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب 70 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي وأن يزيد الطلب العالمي على الأرجح بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.