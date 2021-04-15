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انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يفوق التوقعات

نفط أميركا
النفط

انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يفوق التوقعات

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العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت، بينما زاد مخزون البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل إلى 492.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضها بواقع 2.9 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 346 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات.

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ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 700 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة على مدار الأسبوع.

في المقابل، زادت مخزونات البنزين 0.3 مليون إلى 234.9 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 786 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 143.46 مليون برميل، في مقابل توقعات بزيادة قدرها 971 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 443 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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