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سوناطراك الجزائرية تقول إنها فسخت عقد عين تسيلا

سوناطراك
سوناطراك
الجزائر

سوناطراك الجزائرية تقول إنها فسخت عقد عين تسيلا

أبرم في 2004

متابع الغاء المتابعة

الجزائر - رويترز

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قالت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الخميس إنها فسخت عقدا أبرم في 2004 مع بتروسلتيك، والذي اشترته سني هيل إنرجي لاحقا، للاستكشاف والإنتاج في حقل عين تسيلا للغاز.

وأضافت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الفسخ يأتي في إطار بنود العقد، وإنها اتخذت الخطوة بعدما لم تلتزم بتروسلتيك بشروط التعاقد.

وعلى الطرف الآخر، قالت سني هيل في بيان إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لتعويضها عن الخسارة، والتي تقدرها بما يزيد على مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مئات ملايين الدولارات في المشروع.

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