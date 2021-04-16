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روسيا ترفع إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.51 مليون ب/ي

نفط روسيا مناسبة
إنتاج النفط من أحد الحقول في روسيا
النفط

روسيا ترفع إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.51 مليون ب/ي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت مصادر مطلعة على إحصاءات النفط لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.51 مليون برميل يومياً في النصف الأول من أبريل، من 10.25 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن في السابق أن روسيا سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر، عقب قرار تحالف "أوبك+" برفع قيود الإنتاج تدريجياً.

وأشار إلى أن مخزونات النفط العالمية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهرين أو ثلاثة.

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وبينما نوه بأن "أوبك+" قد أخذت في الحسبان الإغلاقات المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19، شدد على أن التحالف سيواصل عقد اجتماع شهري.

وكانت مسودة وثيقة حكومية، أظهرت الأسبوع الماضي، أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023-2024.

وتتضمن المسودة الخطوط العريضة للتطورات المتوقعة في قطاع النفط حتى عام 2035، وتُظهر أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية قد تتقلص بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والصادرات.

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