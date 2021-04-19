واردات رابع أكبر مشترٍ للنفط في العالم تتراجع

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين، إن واردات اليابان من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركيا انخفضت 17% في مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.49 مليون طن يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 7.127 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 1.1% عن الفترة نفسها قبل عام. وأظهرت البيانات تراجع واردات النفط الحراري لتوليد الطاقة بـ12.8% في مارس إلى 8.532 مليون طن.

من ناحية أخرى، نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ أثارت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى مخاوف من إجراءات أقوى لاحتواء الجائحة تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل الخام.

وتراجع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 6% الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل بعد صعود 6.4% الأسبوع الماضي.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في تقرير اليوم: "التقدم على صعيد حملات التطعيم باللقاحات في الأسواق المتقدمة يمكن رؤيته في مستويات حركة المرور على الطرق، غير أن ارتفاع وتيرة عدد حالات الإصابة قلب مسار التعافي في الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل".