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إيني توقع اتفاقاً للتنقيب عن الغاز الطبيعي برأس الخيمة

إيني رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة يستقبل مسؤولي شركة إيني
النفط

إيني توقع اتفاقاً للتنقيب عن الغاز الطبيعي برأس الخيمة

بعد بدء حقل محاني في الشارقة بإنتاجه من الغاز والمكثفات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة إيني الإيطالية مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز الطبيعي في إمارة رأس الخيمة، لم تعلن تفاصيلها بعد.

واستقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، لوكا بيرتيلي، نائب رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز والوفد المرافق له بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، ونيشانت ديغي، الرئيس التنفيذي في هيئة رأس الخيمة للبترول، والرئيس التنفيذي لهيئة غاز رأس الخيمة.

واطلع حاكم رأس الخيمة من بيرتيلي على أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الإيطالية وآخر تطورات قطاع النفط والغاز في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة غاز رأس الخيمة وشركة " إيني" الإيطالية للنفط والغاز وقعها كل من فؤاد كريكشي، رئيس "إيني" في رأس الخيمة ونيشانت ديغي الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للغاز، حيث تتيح بموجبها للشركة الإيطالية التنقيب عن الغاز في رأس الخيمة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في هيئة غاز رأس الخيمة وشركة "إيني" للنفط والغاز وعدد من المسؤولين في حكومة رأس الخيمة.

يذكر أن شركة إيني الإيطالية وشركة الشارقة الوطنية للنفط (سنوك) بدأتا الشهر الحالي في إنتاج الغاز والمكثفات في حقل محاني، بعد أقل من عام واحد من اكتشافها المكمن. ويقع حقل محاني في منطقة الامتياز (ب) في الشارقة، وهذا الحقل هو أول إنتاج جديد على البر في الشارقة منذ أوائل الثمانينيات.

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