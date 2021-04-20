النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر.. وبرنت عند 67.7 دولار 

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الثلاثاء، إذ دعم هبوط الدولار الأميركي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 66 سنتا ما يوازي 1% إلى 67.71 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو أيار والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتا ما يعادل 1.1% إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو حزيران الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9%.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأميركي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأميركية.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية... رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".

كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وفقا لاستطلاع مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين.

يأتي الاستطلاع قبل إعلان بيانات معهد البترول الاميركي اليوم وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.

وقالت آي.ان.جي إن التوقف قد يقلص إنتاج النفط الليبي بواقع 280 ألف برميل يوميا ليقل عن مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول.