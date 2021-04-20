صادرات روسيا من الغاز الطبيعي تهوي 48% على أساس سنوي

أظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال هبطت 48% على أساس سنوي في فبراير إلى 2.7 مليون‭‭ ‬‬متر مكعب.

وهوت إيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية بنسبة 73% إلى 142.3 مليون دولار من 519.6 مليون دولار في فبراير 2020 بحسب "رويترز".

وفي يناير الماضي دشّن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جزءا من خط أنابيب الغاز الروسي "تركستريم" الذي يعبر بلاده، معتبرا أنه عنصر أساسي لأمن إمدادات الطاقة.

ويشكل هذا القسم البالغ طوله 403 كيلومترات ويمتد من زايكار في صربيا الشرقية إلى هورغوس عند الحدود المجرية، جزءا من خط أنابيب "تركستريم" الضخم الذي يزود تركيا ووسط أوروبا الغاز الطبيعي الروسي.

وقال السفير الروسي لدى دولة البلقان ألكسندر بوكان-هارسينكو إن خط الأنابيب يجب أن "يضمن أيضا أمن الطاقة للمنطقة الأوسع، أي أوروبا الوسطى" وفقا للتلفزيون العام "آر تي إس". و"تركستريم" مشروع رائد لتركيا وروسيا لنقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود.