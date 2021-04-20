 الصين ترفع وارداتها من نفط السعودية مدفوعة بقوة الطلب

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 8.8% في مارس، عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ، كما عاودت الواردات من الإمارات الزيادة أيضاً وقفزت 86%.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

غير أن الواردات تباطأت عما كانت عليه في فبراير حين سجلت 1.94 مليون برميل يومياً.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

وكانت موانئ مركز شاندونغ لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدساً لبضعة أسابيع في فبراير، مما أبطأ وصول النفط.

ويتوقع محللون من "ريفينيتيف" تراجع الشحنات من السعودية مرة أخرى في أبريل، بسبب خفض طوعي للإمدادات السعودية بواقع مليون برميل يومياً، وزيادة أسعار الخام العربي الخفيف المتجه للسوق الآسيوية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً زيادة إمدادات النفط الخام من الكويت إلى 0.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 29% عما كانت عليه قبل عام.

وبلغت واردات الصين من الإمارات 0.71 مليون برميل الشهر الماضي، بزيادة 86% عنها قبل عام، فيما زادت الشحنات من سلطنة عُمان 60% عنها قبل عام لتصل إلى 0.86 مليون برميل يومياً.