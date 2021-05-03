النفط يهبط مع تقويض الجائحة لمبيعات الوقود في الهند

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند، تعافي الطلب على الوقود هناك، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد وكذلك الصين في النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7%.

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يقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من العشرين مليونا، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود.

وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة: "رغم ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو".

وأمس الأحد، حثت جهة صناعية هندية رئيسية السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي، في وقت تئن منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.

لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام، مما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار برنت للشهر الخامس على التوالي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 49 مشاركا أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط ​​62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

وعلى صعيد الإمدادات، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 100 ألف برميل عن مارس، مع زيادة الإنتاج من إيران ومنتجين آخرين. وارتفع إنتاج أوبك شهرياً منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع عقوبات تفرضها واشنطن، مما سيسمح لإيران بزيادة صادرات النفط.