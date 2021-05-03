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العراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة لـ5 سنوات

صادرات النفط العراقي
العراق يعتزم استثمار 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة
اقتصاد العراق

العراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة لـ5 سنوات

إجمالي الصادرات النفط العراقية بلغ 2.9 مليون برميل يوميا في أبريل

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دبي - رويترز

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أوردت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق يعتزم استثمار 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إلى ذلك، كان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد أعلن يوم أمس أن مصفاة قيد الإنشاء في كربلاء، جنوب بغداد، ستبدأ التشغيل في سبتمبر أيلول 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله، إن المصفاة ستمكن العراق فور تشغيلها تشغيلا كاملا من الاستغناء عن 90% من وارداته الحالية من المنتجات النفطية.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي الصادرات بلغ 2.9 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

ولفتت إلى أن متوسط السعر عند 62.5 دولار للبرميل في أبريل نيسان، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت في 20 أبريل عن فوز شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي، في محافظة ديالى، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

بعدما ألغت الوزارة عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة "تي.بي.أي.أو" التركية و"كوكاز" الكورية و"كويت إنرجي" الكويتية، في أكتوبر 2020.

ودعت الوزارة شركات عالمية للمنافسة على تطوير الحقل، وتقديم أفضل العروض. ويقدر المخزون الغازي في الحقل بـ4.5 تريليون متر مكعب.

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