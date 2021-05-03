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شحنات الغاز الطبيعي تبتعد عن الهند بسبب كورونا               

محطة استقبال شحنات غاز طبيعي
محطة استقبال شحنات غاز طبيعي
فيروس كورونا

شحنات الغاز الطبيعي تبتعد عن الهند بسبب كورونا               

تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن اليوم الاثنين، إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيدا عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا هناك الطلب المحلي على الغاز.

وقالت المصادر إنه جرى تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند في الأسبوع الماضي إلى أماكن أخرى في آسيا بدلا منها.

وأضافوا أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق البلاد.

وأعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا. وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

ومع تسجيل 368147 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ الإجمالي 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية.

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