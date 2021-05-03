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وزير النفط العراقي: 2.1 مليار دولار تكلفة تطوير حقل المنصورية

وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
اقتصاد العراق

وزير النفط العراقي: 2.1 مليار دولار تكلفة تطوير حقل المنصورية

العراق يناقش بدائل لشراء أسهم إكسون في حقل غرب القرنة 1

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دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن اتفاق أوبك+ على تخفيف قيود الإنتاج سيساعد في الإبقاء على أسعار النفط في إطار المستويات الطبيعية.

وبرأيه، يجب ألا يكون هناك قلق من نزول أسعار النفط بعد تخفيف أوبك+ قيود الإنتاج اعتبارا من مايو.

وتوقع وزير النفط العراقي ألا تقل أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل.

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وفي سياق متصل، أشار إلى أن العراق يناقش بدائل لشراء أسهم إكسون في حقل غرب القرنة 1 من خلال شركة نفط البصرة.

وقال إن تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز ستبلغ 2.1 مليار دولار.

إلى ذلك، أوردت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق يعتزم استثمار 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكان إحسان عبد الجبار قد أعلن يوم أمس أن مصفاة قيد الإنشاء في كربلاء، جنوب بغداد، ستبدأ التشغيل في سبتمبر أيلول 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله، إن المصفاة ستمكن العراق فور تشغيلها تشغيلا كاملا من الاستغناء عن 90% من وارداته الحالية من المنتجات النفطية.

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