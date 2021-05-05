رويترز: السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يونيو

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن السعودية أكبر مصدري النفط قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو/حزيران لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

وقال المصدران إنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو/أيار، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

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وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو/حزيران‭‬ مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو/أيار.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو حزيران، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو/أيار.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس/آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 69.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.