.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رويترز: السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يونيو

نفط السعودية مناسبة
حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى أميركا عند علاوة 1.05 دولار
أرامكو

رويترز: السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يونيو

يعتبر أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن السعودية أكبر مصدري النفط قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو/حزيران لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

وقال المصدران إنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو/أيار، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو/حزيران‭‬ مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو/أيار.

"أرامكو" للعربية: جاهزون لجميع خيارات التمويل في ظل استمرار كورونا شركات أرامكو "أرامكو" للعربية: جاهزون لجميع خيارات التمويل في ظل استمرار كورونا

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو حزيران، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو/أيار.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس/آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 69.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد