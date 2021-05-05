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مسلحون يهاجمون آبار نفط شمال العراق.. لا تأثير على الإنتاج 

حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل نفطي في العراق
اقتصاد العراق

مسلحون يهاجمون آبار نفط شمال العراق.. لا تأثير على الإنتاج 

العراق شهد عدة هجمات طالت البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحين هاجموا اليوم الأربعاء آبار نفط شمال العراق، دون أن يتسبب الهجوم في التأثير على سير الإنتاج فيها.

وكشفت مصادر أمنية وأخرى في صناعة النفط، أن مسلحين هاجموا باستخدام قنابل بئرين نفطيين في حقل قريب من مدينة كركوك الواقعة شمال العراق.

وتسببت قنبلتان في اندلاع حريق صغير بالقرب من آبار النفط في حقل باي حسن النفطي، الذي تمت السيطرة عليه بسرعة دون التسبب في أضرار كبيرة أو تعطيل العمليات، بحسب ما ذكرته المصادر.

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ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية أن مسلحين استعملوا متفجرات وهاجموا بئرين نفطيتين شمال غربي كركوك، لكن لم يسفر ذلك عن أضرار كبيرة ولم يتأثر الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم على حقل باي حسن النفطي "لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو وقف ضخ النفط من البئر".

وكان تنظيم "داعش" المتطرف أعلن مسؤوليته عن الهجوم وقتها.

وشهد العراق عدة هجمات طالت البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة، حيث لا يزال الأمن في بعض أجزاء البلاد ضعيفًا.

وضخ العراق 3.95 مليون برميل في اليوم في مارس وفقًا لأحدث مسح أجرته ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أوبك+، ارتفاعًا من 3.89 مليون برميل في اليوم في فبراير.

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