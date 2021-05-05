.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مكاسب قوية للنفط مع عودة الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم

حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

مكاسب قوية للنفط مع عودة الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم

برنت فوق 69 دولاراً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 69.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم اقتصاد اقتصاد السعودية الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي 2% أمس الثلاثاء، قبيل بيانات من معهد البترول الأميركي.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة: "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأميركي".

وأضافت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن نزول الطلب من الهند واليابان.. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".

وأظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل نيسان، وذلك بحسب مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.3 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل.

وقفزت أسعار النفط بحوالي 2% أمس الثلاثاء، بعد أن خففت المزيد من الولايات الأميركية الإغلاقات ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى اجتذاب المسافرين رغم أن قفزة مستمرة في الإصابات بكوفيد-19 في الهند قيدت المكاسب.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقى دعما من زيادة محتملة في الطلب الأميركي على الوقود مع قيام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتكت بتخفيف قيود الجائحة، واعتزام الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام الزائرين الأجانب الذي جرى تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد