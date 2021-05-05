هبوط حاد في مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة

سجلت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبوطا حادا الأسبوع الماضي، بحسب مصدرين تجاريين نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي.

وقال المصدران إن البيانات أظهرت أن مخزونات الخام هبطت 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان.

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وانخفضت مخزونات البنزين 5.3 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 69.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.