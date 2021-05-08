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النفط يرتفع للأسبوع الثاني رغم تفشي الفيروس في الهند

حقل الوفرة النفطي مناسبة
منشأة نفطية

النفط يرتفع للأسبوع الثاني رغم تفشي الفيروس في الهند

بيانات الصين وأميركا تعيد أسواق النفط لمسار الصعود

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نيويورك - رويترز

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ارتفع النفط قليلا الجمعة حتى مع تفاقم أزمة كوفيد-19 في الهند، واقتنصت الأسعار مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

ختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على 68.28 دولار للبرميل بينما تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط عند 64.90 دولار للبرميل، بزيادة 19 سنتا تعادل 0.3% لكلا الخامين.

ارتفع خاما القياس أكثر من 1% على مدار الأسبوع، في صعود أسبوعي هو الثاني على التوالي، وسط تخفيف قيود الحركة المفروضة لاحتواء كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا وتعافي أنشطة المصانع في الصين وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، مما يمهد لانتعاش في الطلب على الوقود.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا "ربما شهدت أسعار النفط أسبوعا إيجابيا هو الثاني على التوالي، لكنه لا يكفي لإقناع متداولي الطاقة بأن النفط سيكسر نطاقه الضيق. توقعات النفط للمدى القصير مازالت متباينة للغاية".

وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل بينما ينبئ مسح خاص بتوسع قوي في نشاط قطاع الخدمات.

لكن واردات أكبر مشتر للخام في العالم انخفضت 0.2% في أبريل عنها قبل سنة إلى 40.36 مليون طن أو 9.82 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى منذ ديسمبر.

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