الكويت تستعين بمستشار عالمي لبحث أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج النفط بـ 17.9%

تعاقدت شركة نفط الكويت مع مستشار عالمي لبحث أسباب زيادة تكلفة إنتاج البرميل التشغيلية من النفط والغاز، حيث بلغت 1.356 دينار للبرميل وبنسبة زيادة بلغت 17.91‎‎ %على السنوات السابقة.

وقالت مصادر مطلعة ان أكثر من 40 % من تلك الزيادة في تكلفة البرميل ترجع إلى تضخم الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية للشركة، وهي أيضا نتيجة سياسات الشركة نحو المحافظة على المصادر الهيدروكربونية، والتي أصبحت مكلفة في ظل تأمين الإنتاج الفعلي للشركة، والعمل على زيادته وصولا للهدف الاستراتيجي المنشود.

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على صعيد آخر، قالت المصادر إن "نفط الكويت" تبحث تأجيل طرح مناقصة مشروع مركز التجميع 34 لإعادة النظر في تصاميمه، وفقا لجريدة الجريدة.

ولفتت إلى أنه كان من المتوقع أن تبدأ أعمال التصاميم الهندسية الأولية بعد تغيير تصاميم المشروع مع بداية العام الحالي، على أن تنتهي مراحل التصاميم مع نهاية أبريل الماضي.

وأشارت الى أن طرح المشروع بشكل كامل على المقاولين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي قد يتأخر بسبب أن إعادة النظر في التصاميم الخاصة بمركز التجميع المستهدف مازالت في أطوارها الأولى.

وذكرت أن كلفة المشروع تبلغ نحو 260 مليون دينار، متوقعة أن يتم طرح العقد الرئيسي له مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت ان انشاء مراكز التجميع يعد جزءاً هاما من استراتيجية طويلة المدى في إطار تطوير حقول الشمال في البلاد، لزيادة إنتاج النفط الخام، والوصول الى حجم الإنتاج المنشود وهو 4 ملايين برميل نفط يومياً حسب استراتيجية 2040.