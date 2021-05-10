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قطر تخفض سعر بيع الخامين البحري والبري لشهر يونيو

حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

قطر تخفض سعر بيع الخامين البحري والبري لشهر يونيو

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العربية.نت

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أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين، أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي لخامها البحري القطري في يونيو حزيران عند دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على منصة "بلاتس"، بانخفاض خمسة سنتات عن الشهر السابق.

وأفادت الوثيقة بأن سعر البيع الرسمي لخام قطر البري في يونيو حزيران تحدد عند 70 سنتا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي على بلاتس، بانخفاض عشرة سنتات عن الشهر السابق.

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وكان مسح أجرته "رويترز" أظهر أنه من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع الرسمية إلى آسيا في يونيو/حزيران، اقتداء بضعف سعر خام دبي، خام القياس في الشرق الأوسط، ونتيجة ضبابية الطلب وسط موجة جديدة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة.

وتوقعت مصادر في خمس شركات تكرير آسيوية خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 28 سنتا في المتوسط في يونيو/حزيران، وسيكون هذا أول خفض منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وتضرر الطلب المحلي على الوقود في الهند وتضررت المعنويات في السوق عموما جراء تنامي إصابات كوفيد-19، مما أدى لخفض المصافي معدلات التشغيل وتباطؤ مشتريات الخام في السوق الفورية، بحسب اثنين من المشاركين في المسح.

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