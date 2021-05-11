أوبك تعلق آمال الطلب على النصف الثاني 2021 رغم تأثر الهند

أبقت أوبك، اليوم الثلاثاء، على توقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة ورغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب سيزيد 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها الشهر الماضي.

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اتسم التقرير بالتفاؤل رغم تحذيره من "ضبابية كبيرة"، لاسيما فيما يخص الجائحة، ومع تأثر أسعار النفط سلبا ببواعث القلق حيال الهند. ونزل سعر الخام بعد صدور التقرير لكنه يظل مرتفعا 30% هذا العام قرب 68 دولارا للبرميل.

وقالت أوبك "تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكوفيد-19 ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021".

بلغ متوسط سبعة أيام لإصابات كوفيد الجديدة في الهند ذروة قياسية اليوم. وتقلص شركات تكرير النفط في البلاد - ثالث أكبر مستهلك في العالم - معدلات معالجة الخام.

وخفضت أوبك في التقرير توقعها للطلب على النفط في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها للربع الثالث 150 ألف برميل يوميا وللأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 290 ألف برميل يوميا.

ورفعت أوبك توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.5% من 5.4% الشهر الماضي، على افتراض حدوث "احتواء كبير" للجائحة بحلول النصف الثاني.

وقالت "التعافي يميل بدرجة كبيرة للغاية صوب النصف الثاني".

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأميركي الإنتاج.

أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية الثلاثاء أن الطلب على الوقود في الهند قفز 81.5% في أبريل مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ اجمالي استهلاك الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم 17.01 مليون طن في أبريل، انخفاضا من 18.78 مليون طن في مارس.

وزاد استهلاك الديزل، وهو مقياس رئيسي مرتبط بالنمو الاقتصادي ويشكل حوالي 40% من مجمل مبيعات الوقود المكرر في الهند، 105.5% على أساس سنوي إلى 6.68 مليون طن.

وقفزت مبيعات البنزين بحوالي 145% عن مستواها قبل عام إلى 2.38 مليون طن.

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأوروبية بلغت 1.151 مليار برميل في أبريل بلا تغير عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 1.9% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام بلغت 476.98 مليون برميل في أبريل بانخفاض 0.7% عن مارس وهبوط بنسبة 4.8% على أساس سنوي.