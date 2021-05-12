بيانات معهد البترول تظهر هبوطاً في مخزونات النفط الأميركية

قال مصدران في السوق أمس الثلاثاء، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من مايو أيار. وارتفعت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 900 ألف برميل.

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من ناحية أخرى، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم الثلاثاء، إنه لا يوجد نقص في البنزين في أعقاب إغلاق خط أنابيب كولونيال، ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أي تلاعب في سعر وقود السيارات".

وأبلغت جرانهولم الصحافيين في البيت الأبيض بأن "الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد.. نطلب من الناس ألا يقوموا باكتناز الوقود".

وخط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك مغلق منذ يوم الجمعة، بعد هجوم إلكتروني من أطراف تعتقد الحكومة الأميركية أنها في روسيا.

وقالت جرانهولم إن من المتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب، وهو الأكبر في البلاد، خلال أيام قليلة.