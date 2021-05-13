هجومٌ أغلقه لأسبوع.. أكبر خط أنابيب للوقود في أميركا يستأنف عملياته

قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن "كولونيال بايبلاين" استأنفت عمليات خط الأنابيب مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.

وكتبت جرانهولم في تدوينة على تويتر "انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء".

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بدورها، أفادت متحدثة باسم كولونيال بايبلاين أن الشركة بدأت عملية استئناف خدمتها إلى الساحل الشرقي بعد إغلاق استمر 6 أيام.

وتنقل شبكة خط الأنابيب أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل الخليج الأميركي إلى جنوب شرق البلاد والساحل الشرقي.

وقالت كولونيال، في بيان صحفي، إن عودة سلسلة الإمداد لتسليم الوقود عند المستويات المعتادة سيستغرق بضعة أيام.

We just got off the phone with #ColonialPipeline CEO. They are restarting pipeline operations today at ~5pm. More soon. — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 12, 2021

ملء الخزانات

ودفع تعطل إمدادات الوقود أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وقفز الطلب في بعض المناطق التي يخدمها خط الأنابيب بينما سارع سائقو السيارات إلى ملء خزانات الوقود في مركباتهم.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن الهجوم الذي طال خط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك وراءه أطراف ترجح أنها في روسيا.