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هذه أحدث توقعات أسعار النفط للعامين 2021 و2022

أحد حقول النفط
أحد حقول النفط
أسعار النفط

هذه أحدث توقعات أسعار النفط للعامين 2021 و2022

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دبي - العربية.نت

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حافظت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) على متوسطات أسعار خام برنت الفورية لعامي 2021 و2022 ثابتة في آخر توقعاتها قصيرة المدى.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل متوسط ​​سعر خام برنت إلى 62.26 دولار للبرميل هذا العام، و60.74 دولار للبرميل العام المقبل.

وكانت المؤسسة الأميركية توقعت في أبريل المنصرم، أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 62.28 دولارًا للبرميل و 60.49 دولارًا للبرميل في عامي 2021 و 2022 على التوالي.

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قالت إدارة معلومات الطاقة إن أسعار خام برنت الفورية بلغ متوسطها 65 دولارًا للبرميل في أبريل، وأشارت إلى أنها لم تتغير عن المتوسط ​​في مارس، متوقعة أن يبلغ متوسط ​​أسعار برنت 65 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2021 و61 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها لشهر مايو أن "أسعار برنت كانت ثابتة في أبريل حيث نظر المشاركون في السوق في اتجاهات متباينة وفق حالات الإصابة بـ Covid-19 عالمياً".

في بعض المناطق، ولا سيما الولايات المتحدة، يرتفع الطلب على النفط مع زيادة معدلات التطعيم ضد Covid-19 والنشاط الاقتصادي.

وأضافت المنظمة أن الطلب على النفط في مناطق أخرى، لا سيما الهند، آخذ في الانخفاض بسبب الارتفاع الحاد في حالات Covid-19.

تقدر إدارة معلومات الطاقة أن العالم استهلك 96.2 مليون برميل يوميًا من البترول والوقود السائل في أبريل، مشيرة إلى زيادة قدرها 15.8 مليون برميل يوميًا عن أبريل 2020، لكن الاستهلاك كان أقل بأربعة ملايين برميل يوميًا عن مستويات أبريل 2019.

وتتوقع أن يبلغ متوسط ​​الاستهلاك العالمي للبترول والوقود السائل 97.7 مليون برميل يوميًا طوال عام 2021، بزيادة قدرها 5.4 مليون برميل يوميًا عن عام 2020.

وفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام الأميركي 9.9 مليون برميل يوميًا في فبراير من هذا العام.

وقيل إن الإنتاج انخفض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا عن يناير، فيما أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن درجات الحرارة الباردة تسببت في انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط الخام في تكساس، فضلاً عن انخفاضات طفيفة في ولايات أخرى.

وتقدر المؤسسة أن الإنتاج ارتفع إلى 10.9 مليون برميل يوميًا في مارس وإلى ما يقرب من 11 مليون برميل يوميًا في أبريل.

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