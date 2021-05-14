كازاخستان تتخطى حصتها في "أوبك+".. وعدت بتعويض الفرق

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان، إن البلاد أنتجت 1.483 مليون برميل من النفط يوميا في أبريل، مضيفا أنها ستعوض عن الإنتاج الزائد عند إغلاق بعض الحقول الكبيرة بسبب أعمال صيانة هذا الصيف.

وأكد البيان تقريراً لـ"رويترز" قال إن الجمهورية السوفيتية السابقة تجاوزت حصتها بالغة 1.457 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط العالميين.

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا لم تمتثل أيضاً لاتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط في أبريل بنسبة 100%، لكن موسكو ستسعى للالتزام به، وفق ما نقلت وكالة "أنباء إنترفاكس".

وأبقت "أوبك" على توقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة ورغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.