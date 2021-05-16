أزمة الوقود في أميركا تنحسر.. ضخ ملايين الجالونات كل ساعة

بدأت أزمة البنزين الخانقة في ولايات الساحل الشرقي الأميركي في الانحسار بصورة تدريجية بعد إعلان أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في البلاد أنها عادت لضخ "ملايين الجالونات في الساعة"، عقب هجوم إلكتروني تعرضت له في الأسبوع الماضي. وانتشرت سفن وشاحنات وقود لملء الصهاريج الفارغة.

وكان تعطل شركة كولونيال بايبلاين الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق وكشف مدى قدرة مجرمي الإنترنت على استهداف البنية الأساسية الأميركية.

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واستمرت عمليات شراء الوقود مدفوعة بالذعر من نقص الإمدادات على مدى يومين بعد استئناف الشركة عملياتها مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.

وقالت الشركة: أعدنا نظام التشغيل إلى الوضع الطبيعي ونضخ ملايين الجالونات في الساعة إلى الأسواق التي نخدمها. وكانت الشركة قد بدأت العودة إلى التشغيل التدريجي يوم الأربعاء.