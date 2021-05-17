.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا: أسعار النفط عند 62-66 دولاراً للبرميل تعكس الوضع الحالي

ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
النفط

روسيا: أسعار النفط عند 62-66 دولاراً للبرميل تعكس الوضع الحالي

نوفاك: الاقتصاد العالمي لم ينتعش بالكامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة بُثت اليوم الاثنين، إن أسعار النفط بين 62 و66 دولارا للبرميل انعكاس للوضع الحالي للسوق.

وأضاف أيضا لصحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس اليومية أن الطلب على النفط لم يعد بعد لأن الاقتصاد العالمي لم ينتعش بالكامل.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال الأسبوع الماضي، إن روسيا لم تمتثل لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في أبريل نيسان بنسبة 100%، لكن موسكو ستسعى للالتزام به، وفق ما نقلت وكالة "أنباء إنترفاكس".

ما سبب ألم الذراع بعد تلقي لقاح كورونا؟.. خبراء يوضحون قصص خاصة لقاح كورونا ما سبب ألم الذراع بعد تلقي لقاح كورونا؟.. خبراء يوضحون

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب على النفط سيتجاوز إنتاج كبار المنتجين بفضل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 عالميا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني"، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
اكتشف المزيد