صادرات الخام السعودية تتراجع إلى 5.427 مليون برميل يومياً في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت في مارس/آذار إلى 5.427 مليون برميل يوميا من 5.625 في فبراير/شباط.

أرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

مادة اعلانية

وذكرت "جودي" أن استهلاك المصافي المحلية السعودية من الخام زاد 0.15 مليون برميل يوميا إلى 2.431 مليون برميل يوميا في مارس.

وهبط إنتاج السعودية من النفط الخام 0.009 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.138 مليون برميل يوميا في مارس، نقلاً عن رويترز.

وأضافت "جودي" أن حرق السعودية المباشر للخام انخفض 16 ألف برميل يوميا في مارس إلى 319 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات السعودية من الخام 1.237 مليون برميل يوميا إلى 133.338 مليون برميل في مارس.