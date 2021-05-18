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أدنوك تعتزم استثمار 318 مليون دولار لربط الآبار الذكية بمنشآت الإنتاج

أدنوك مناسبة
أدنوك
النفط

أدنوك تعتزم استثمار 318 مليون دولار لربط الآبار الذكية بمنشآت الإنتاج

منشآت حقل بوحصا ستسهم في استدامة السعة الإنتاجية البالغة 650 ألف برميل يوميا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها ستستثمر 318 مليون دولار لربط الآبار الذكية بمنشآت الإنتاج الرئيسية في حقل بوحصا والتي ستسهم في استدامة السعة الإنتاجية البالغة 650 ألف برميل يوميا.

وستذهب العقود التي تتجاوز قيمتها نصف الاستثمار المزمع إلى شركات إماراتية. ويعد بوحصا أكبر حقول أدنوك البرية.

كان مصدران قالا لرويترز إن شركة (أدنوك) بدأت اجتماعات عن بعد مع مستثمرين محتملين قبيل الطرح العام الأولي المزمع لوحدة الحفر التابعة لها.

وأضاف المصدران أن بنوكا مشاركة في عمليات بشأن أدنوك للحفر ترتب مكالمات مع مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين من المؤسسات لإبداء الرغبة في البيع المحتمل. ورفض المصدران ذكر اسميهما لكون الأمر غير معلن.

وأوضح أحد المصدرين أن الاجتماعات توصف بأنها تواصل لأخذ نظرة مبكرة، حيث يجري تقديم الشركة التي من المقرر طرح أسهم فيها للبيع العام والحصول على التعليقات من المستثمرين.

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